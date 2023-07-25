Позорники из Госдумы 3 Андрей Окунь

25.07.2023, 16:38

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Андрей Окунь

Никакой самостоятельности.

Госдума приняла поправку о повышении призывного возраста для срочной службы, теперь в армию буду призывать мужчин возрастом с 18 до 30 лет. До этого глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что такая поправка связана с демографической ситуацией и нацелена на обеспечение стабильного числа призывников.

Какие же пресмыкающиеся позорники сидят в Госдуме. Просто лживые уроды, которые об людей ноги вытирают. Этот же Картаполов недавно с каменным лицом рассказывал, как важно сохранить баланс в возрасте призыва. Мол, до 30 лет повысим, но и пацанов в армию начнём забирать в 21. В итоге поправку, которая предусматривала переходный период для повышения призывного возраста с 21 до 30 лет, не приняли.

Ну, ещё бы они сделали хоть что-то хорошее для россиян. Где вообще это видано, чтобы российские депутаты, заседающие в Госдуме, держали своё слово. А ещё строят из себя серьёзных и важных дядей, когда на самом деле они простые политические проститутки. Никакой твёрдой позиции, никакой самостоятельности. Одно только желание посильнее присосаться к начальствующей ж.пе.

Андрей Окунь, Telegram

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