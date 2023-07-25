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В Госудме РФ заговорили о «большой войне»

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  • 25.07.2023, 16:55
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В Госудме РФ заговорили о «большой войне»

Именно под нее якобы принимается закон об увеличении возраста призыва.

Российский депутат, председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон об увеличении возраста призыва написан «под большую войну, под общую мобилизацию»

«Этот закон (о мобилизации) написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать», — заявил он.

Напомним, закон предполагает, что в РФ будут призывать на срочную службу в армию людей в возрасте от 18 до 30 лет.

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