В Беларусь смещаются активные атмосферные фронты из Европы 25.07.2023, 16:58

Прогноз погоды на 26-28 июля.

26 июля погоду в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут дожди, во многих районах страны будут отмечаться сильные дожди, грозы, пишет pogoda.by.

Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, по востоку прогремят грозы, при грозах местами будут отмечаться сильные ливни, град. В ночные и утренние часы местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +20..+25°С, по юго-востоку до +28°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем будет расти.

27 июля погодные условия будут определять системы активных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики пройдут дожди, местами будут отмечаться сильные дожди, грозы. Ветер северной четверти порывистый, днем в отдельных районах страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +14..+19°С, местами по стране воздух прогреется до +20..+25°С.

28 июля преимущественно по восточной половине сохранится влияние активных фронтальных разделов, в западных районах страны погодные условия будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по востоку местами сильные дожди, в западных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, западный порывистый, местами по стране сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по западу до +16°С по востоку страны, максимальная днем +18..+25°С.

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