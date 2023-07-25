Политолог об угрозах Лукашенко: НАТО ответит 1 25.07.2023, 17:05

Григорий Месежников

Альянс своих членов в беде не бросает.

Путин и Лукашенко усилили антипольскую риторику. Белорусский диктатор и вовсе заговорил о походе «вагнеровцев» на Варшаву и Жешув. До этого российские пропагандисты разгоняли тему атаки на Сувалкский коридор с территории Беларуси.

Стоит ли беспокоиться Литве и Польше? Об этом сайт Charter97.org поговорил с словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— Польше и Литве уже давно нужно беспокоиться в связи с тем, какую агрессивную политику Россия проводит в отношении Украины, а также каким образом пытается удержать Беларусь в своей орбите. Насколько я знаю, туда уже переброшено ядерное оружие. Усиление подобной риторики можно было ожидать.

Сюда можно добавить и выступление Путина, где он разговорился на тему послевоенного устройства Польши, что Сталин якобы подарил какую-то западную территорию и прочее. Опасения, что лукашенковский режим в координации с Россией будет пытаться организовывать какие-то провокации, думаю, обоснованы.

Но я вижу, что и Польша, и Литва, понимают ситуацию. В Польше были проведены определенные действия оборонного характера, были переброшены отдельные части польской армии. Так что со стороны Путина это очередная попытка эскалировать ситуацию, и в этом деле ему ассистирует белорусский диктатор Лукашенко.

— На саммите НАТО в Вильнюсе поднималась тема Восточного фланга Альянса. Готовы ли США и другие страны защищать восточные границы НАТО?

— На эту тему много разных рассуждений и сомнительных высказываний о том, что в конце концов НАТО якобы не придет на помощь, будет долго с этим разбираться. Но я считаю, что эти рассуждения не соответствуют действительности.

Да, пока ситуации, которая означала бы нападение России на государство-члена НАТО, еще не было, но напрасно кто-то надеется, что Альянс не отреагирует, ответ будет. Может быть, я опережаю время, но буквально в последние пару часов прошла информация, что Соединенные Штаты придут на помощь Польше, если что-то такое произойдет, что может означать нападение со стороны России.

Думаю, что для НАТО это будет такое испытание, такой тест, когда Альянс полностью подтвердит, что это действительно система коллективной обороны, что НАТО своих членов в беде не оставляет.

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