Водители грузовиков столкнутся с новшествами на всех пунктах пропуска 25.07.2023, 17:17

Контроль грузов усиливается.

Белорусская таможня усилила контроль грузов. Сейчас используют 12 мобильных и стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. С их помощью можно идентифицировать грузы без вскрытия и разгрузки транспорта, сообщает ГТК.

Визуализация груза и анализ изображения занимает до 10 минут. В отдельные сутки через такой сканер проходит до 1 тыс. грузовиков.

В этом году с помощью комплексов таможенники изъяли товаров на 3,7 млн рублей. По итогу перевозчики получили штрафов более чем на 2 млн рублей.

До конца года все действующие пункты пропуска с грузовым движением будут оснащены досмотровыми комплексами.

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