«Нам замполит разрешил»: бойцы ВСУ взяли в плен российских десантников-наркоманов 1 25.07.2023, 17:23

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских десантников. Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный».

На опубликованном видео пленные сидят на земле со связанными перед собой руками и замотанными глазами, один из них курит. Сняты эти кадры в каком-то большом подвале или на промышленном предприятии. Оккупанты ждут транспортировки в тыл и передачу их правоохранительным органам.

Украинский воин называет пленных штурмовиками. Также защитники Украины нашли что-то вроде кальяна. Когда оккупантов назвали «нариками», один захватчик ответил: «Нам замполит разрешил».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».