«Нам замполит разрешил»: бойцы ВСУ взяли в плен российских десантников-наркоманов

«Нам замполит разрешил»: бойцы ВСУ взяли в плен российских десантников-наркоманов1
- 25.07.2023, 17:23
Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских десантников. Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный».
На опубликованном видео пленные сидят на земле со связанными перед собой руками и замотанными глазами, один из них курит. Сняты эти кадры в каком-то большом подвале или на промышленном предприятии. Оккупанты ждут транспортировки в тыл и передачу их правоохранительным органам.
Украинский воин называет пленных штурмовиками. Также защитники Украины нашли что-то вроде кальяна. Когда оккупантов назвали «нариками», один захватчик ответил: «Нам замполит разрешил».