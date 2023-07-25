Что будет с картошкой в Беларуси в этом году?
- 25.07.2023, 17:25
Белгидромет дал прогноз.
Обзор агрометеорологической ситуации на 25 июля, который предоставил Белгидромет, свидетельствует, что условия для формирования урожая картофеля в Беларуси летом 2023, несмотря на засушливые май и июнь, складываются вполне благоприятно.
Картофельные поля, а на большинстве из них фаза цветения миновала, выглядят хорошо.
«Средняя масса клубней под одним кустом на конец второй декады июля несколько превышает уровень прошлых лет на аналогичный период», - отмечают в Белгидромете.
По-разному на разных наблюдательных участках, но примерно от 10 до 40% клубней картофеля уже достигли нормальной величины.
В ближайшее время погода будет благоприятной для роста картофеля, потому что прогнозируемые дожди поддержат в почве достаточную влажность. Но дожди же «на полях непрошедших фунгицидную обработку могут спровоцировать появление болезней», - отмечают синоптики.