На Минском море заметили воздушный вихрь 3 25.07.2023, 18:08

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Видео.

На Заславском водохранилище, где в минувшую субботу во время урагана погибла девушка, снова непогода. Там опять заметили воронку воздушного вихря, видео выложил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

«Опять ураган, берегите себя! Минское море», — написал автор канала во вторник вечером, около 17.20.

Напомним, в минувшую субботу, 22 июля, над Минским морем прокатился мощный ураган. По словам очевидцев, погода испортилась за считаные минуты, поднялся сильный ветер, который начал валить деревья. Закончился ураган трагедий: одно из деревьев упало на девушку, еще несколько человек пострадали.

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