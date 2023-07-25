На Минском море заметили воздушный вихрь

На Минском море заметили воздушный вихрь3
- 25.07.2023, 18:08
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Видео.
На Заславском водохранилище, где в минувшую субботу во время урагана погибла девушка, снова непогода. Там опять заметили воронку воздушного вихря, видео выложил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».
«Опять ураган, берегите себя! Минское море», — написал автор канала во вторник вечером, около 17.20.
Напомним, в минувшую субботу, 22 июля, над Минским морем прокатился мощный ураган. По словам очевидцев, погода испортилась за считаные минуты, поднялся сильный ветер, который начал валить деревья. Закончился ураган трагедий: одно из деревьев упало на девушку, еще несколько человек пострадали.