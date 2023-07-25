Один из погибших во время мятежа Пригожина российских пилотов был уроженцем Беларуси 1 25.07.2023, 18:48

Он был бортовым механиком российского военного самолета Ил-22.

Один из погибших во время мятежа Евгения Пригожина российских пилотов был родом из Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Капитан Игорь Волочилов в декабре 1973-го родился в поселке Болбасово Оршанского района Витебской области. Он был бортовым механиком российского военного самолета Ил-22, который сбили вагнеровцы 24 июня под Воронежем во время «похода на Москву». Весь экипаж (10 человек) погиб. Никто за сбитый самолет не был наказан, а вагнеровцы, которые его сбивали, вероятно, сейчас в Беларуси и «передают опыт».

Волочилов в 1996-м окончил Ставропольское высшее авиационное инженерное училище. С 2015 года служил в военном центре на аэродроме в Ивановской области РФ. В 2022-2023 годах во время войны в Украине выполнял «боевые задачи». Офицера похоронили на городском кладбище в российском городе Иваново.

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