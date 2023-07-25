РФ отложила восстановление Крымского моста до зимы 3 25.07.2023, 18:49

Мост был атакован 17 июля.

Правительство приняло решение о продлении сроков восстановления Крымского моста, поврежденного после подрывов осенью 2022 и летом 2023 года. Теперь работы по восстановлению моста будут выполняться до 31 декабря 2023 года, говорится на официальном сайте правовой информации.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявлял о намерении восстановить двустороннее движение автомобилей по одной стороне моста к 15 сентября, а по другой — к 1 ноября. Он признал, что не получится восстановить мост так же быстро, как после первого удара в октябре прошлого года, так как один 600-тонный пролет был полностью разрушен. «Будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты», — полагает он.

На заседании кабинета министров в октябре 2022 года процесс восстановления Крымского моста поручили компании «Нижнеангарсктрансстрой». Она получила право привлекать соисполнителей при условии, что самостоятельно выполнит 50% всех работ.

Стоимость восстановления одного пролета моста в октябре прошлого года составляла от 200 до 300 млн рублей. Однако из-за роста цен на строительные материалы с тех пор на 3,6% предполагаемая стоимость ремонта возросла. По предварительным оценкам вице-премьера Хуснуллина, восстановление Крымского моста после теракта обойдется в пределах от 1 до 1,3 млрд рублей.

Напомним, что в ночь на 17 июля года на Крымском мосту произошли два взрыва. В результате один пролет обрушился, погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения средней тяжести.

Киев считает Крымский мост одним из ключевых маршрутов снабжения российских войск на юге Украины. Официально власти страны причастность к атаке не признали. В СБУ прокомментировали инцидент словами «Снова мост пошел поспать», напомнив о предыдущем взрыве, который произошел 8 октября 2022 года, и пообещали раскрыть подробности после окончания войны.

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