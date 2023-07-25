Ученые назвали причину волн жары 25.07.2023, 19:00

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Жаркий апокалипсис накрыл Европу и США.

Смертоносные волны жары в Северном полушарии были бы невозможны без глобального потепления, вызванного сжиганием ископаемого топлива - к такому выводу пришли ученые World Weather Attribution

Дыхание Долины Смерти распространяется на все Северное полушарие планеты. Этот калифорнийский национальный парк знаменит тем, что здесь фиксируются самые высокие температуры на Земле, часто превышающие 50 градусов по Цельсию. Находиться там без воды и надлежащей защиты очень рискованно.

Согласно новому исследованию, проведенному специалистами по климату из группы World Weather Attribution, причиной смертоносных волн жары, обрушивающихся на Северную Америку, Европу и Азию, является антропогенный климатический кризис, который был бы невозможен без глобального потепления, вызванного сжиганием ископаемого топлива.

Heat in Southern Europe 👇 & North America impossible without human-induced climate change - new @WWAttribution study. Totally unsurprising but important result. This is what climate change looks & feels. We need to adapt, we need to stop making it worse. https://t.co/3soEuDF7CP pic.twitter.com/3wmXmd8JqW — Dr Friederike Otto (@FrediOtto) July 25, 2023

По данным исследования, накопление углекислого и других парниковых газов в атмосфере привело к тому, что жара в Европе стала сильнее на 2,5ºC, в Северной Америке — на 2ºC, а в Китае — на 1ºC.

Так, в Китае увеличение количества газов, задерживающих тепло, главным образом тех, которые образуются в результате сжигания ископаемого топлива, увеличило риск новых тепловых волн в 50 раз.

Эксперты полагают, что повсюду волны жары будут более интенсивными, более частыми и более продолжительными. И уже сейчас они не только вносят дискомфорт в жизнь людей, но и стоят за природными бедствиями, такими как засухи и лесные пожары.

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