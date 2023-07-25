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Российский истребитель попал в американский дрон в Сирии

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  • 25.07.2023, 19:16
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Российский истребитель попал в американский дрон в Сирии

Видео.

Центральное командование Вооруженных сил США в Сирии (CENTCOM) во вторник сообщило об очередном инциденте с участием российской авиации, в результате которого получил повреждения беспилотник MQ-9.

Об этом говорится в заявлении командующего воздушных сил CENTCOM Алекса Гриневича.

По словам Гриневича, инцидент произошел днем 23 июля. Когда американский дрон MQ-9 выполнял операцию по уничтожению террористов «Исламского государства», российские истребители прибегли к провокациям.

Среди прочего, самолеты РФ летали вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты, одна из которых попала в MQ-9 и серьезно повредила винт. В то же время дрон смог продолжить полет и безопасно вернуться на базу.

«Вопиющее пренебрежение со стороны российского истребителя безопасностью полетов отвлекает нас от нашей миссии, направленной на обеспечение окончательного поражения ИГИЛ. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению», – подчеркнул Гриневич.

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