Плита взорванного в Могилеве храма нашлась в российском Орле 2 25.07.2023, 19:27

3,790

Спустя много лет она вернулась в Беларусь.

Надгробие, которое обнаружили в российском Орле принадлежит архиепископу Могилевскому и Мстиславскому Евсевию. Он умер в 1883 году и был погребен в Спасо-Преображенской церкви в Могилеве. Об этом рассказывает журналист Нелли Зигуля в газете «Звязда».

Собор был взорван в советское время, и до недавнего времени ни об этой плите, ни о других артефактах, связанных с храмом, ничего не было известно. Сообщила о сенсационной находке директор могилевской школы № 34 Галина Беляева, которая как историк специализируется на изучении древних надгробий.

При работе над книгой «Неизданный русский губернский некрополь Николая Михайловича Романова» она размещала в интернете информацию о значимых для Могилева персонах. На это обратили внимание краеведы и сообщили ей, что на кладбище в Орле находится мемориальная доска архиепископа Могилевского.

Далее Галина Беляева получила фотографию плиты и узнала, что могилевский архиепископ Евсевий (светское имя Ефим Поликарпович Орлинский) был родом из Тульской губернии, многое сделал для обращение в православие бурятов во время службы Иркутской епархии. А в 1860 году он поступил на службу в Могилевскую епархию.

Надгробие архиепископа Евсевия Могилевского было найдено на могиле девушки Любови Лисавы, умершей от чахотки в 1872 году. Там она пролежала не менее 30 лет. А изначально была найдена среди строительного мусора.

Надгробную плиту удалось забрать после того, как в Орел приехали лично Галина Беляева и книгоиздатель, представитель Могилевской епархии Александр Емельянов.

Тем временем Галина Беляева надеется, что в Орле найдутся и другие надгробия священников, которые были похоронены в Спасо-Преображенском храме в Могилеве. Каким образом они туда попадали? По одной из версий, их вывозили как строительные блоки для реконструкции городов Советского Союза после войны. Скорее всего, для этих целей пользовались железнодорожным транспортом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».