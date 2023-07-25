В Минске вынесли приговор «сотрудникам банка», которые обманули более 900 белорусов 25.07.2023, 20:50

Сумма ущерба — более 3 миллионов рублей.

Суд Ленинского района Минска 25 июля огласил приговор телефонным мошенникам, которые через кол-центры обманули более 900 человек. Сумма ущерба — более 3 миллионов рублей, передает СТВ.

На скамье подсудимых оказались 13 человек, есть и несовершеннолетние. Для обмана фигуранты использовали привычную схему. Под видом работников банка или правоохранителей они звонили белорусам с зарубежных номеров и убеждали предоставить доступ к их банковским счетам.

Фигурантов признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, а также в хищении денежных средств путем модификации компьютерной информации.

Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет со штрафом от 50 до 1000 базовых величин (от 1850 до 37 000 рублей).

«Расследование по этому делу продолжается. В преступной схеме замешано более полусотни цифровых лжебанкиров», — сообщили в эфире СТВ.

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