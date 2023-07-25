Житель Сморгони сообщил о краже долларовой заначки только спустя два года 3 25.07.2023, 21:15

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Он объяснил, почему так долго терпел.

У жителя Сморгони утащили сбережения на 2000 долларов, которые он хранил под матрасом. О краже мужчина сообщил в милицию только через два года — он объяснил, что все это время знал вора, но пытался уладить дело своими силами, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Кража случилась еще в августе 2020 года. В то время к 57-летнему сморгонцу периодически заглядывал 28-летний сын женщины, с которой тот когда-то встречался. В гости молодой человек приходил не по дружбе, а из корысти: он брал у мужчины деньги в долг.

Визиты происходили неоднократно, и однажды парень заприметил, что бывший поклонник его матери хранит сбережения под матрасом. Наведавшись в гости в очередной раз, он похитил у мужчины 2000 долларов.

Потерпевший буквально в тот же день обнаружил пропажу заначки и понял, кто ее украл. Он пытался уладить дело своими силами и убеждал молодого человека вернуть деньги. Парень в свою очередь обещал их отдать, а сам тем временем все растратил.

В итоге мужчина прождал целых два года, прежде чем его терпение лопнуло и он заявил о краже в милицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о краже.

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