Грузовик с опасным грузом сгорел в Витебском районе 25.07.2023, 22:06

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Фотофакт.

В Витебском районе опрокинулся и загорелся грузовой автомобиль, перевозивший опасный груз 2 и 3 класса.

Авария произошла вечером 25 июля на 15-м километре автодороги Р-20 «Витебск-Полоцк-граница с Латвией».

По предварительной информации, у автопоезда Scania произошла разгерметизация левого переднего колеса. Автомобиль выехал на встречную полосу, съехал в левый кювет и опрокинулся. В результате ДТП грузовик загорелся, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В аварии никто не пострадал. Место ДТП оцеплено, организован объезд.

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