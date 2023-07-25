закрыть
25 июля 2023, вторник, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Грузовик с опасным грузом сгорел в Витебском районе

  • 25.07.2023, 22:06
  • 1,168
Грузовик с опасным грузом сгорел в Витебском районе

Фотофакт.

В Витебском районе опрокинулся и загорелся грузовой автомобиль, перевозивший опасный груз 2 и 3 класса.

Авария произошла вечером 25 июля на 15-м километре автодороги Р-20 «Витебск-Полоцк-граница с Латвией».

По предварительной информации, у автопоезда Scania произошла разгерметизация левого переднего колеса. Автомобиль выехал на встречную полосу, съехал в левый кювет и опрокинулся. В результате ДТП грузовик загорелся, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В аварии никто не пострадал. Место ДТП оцеплено, организован объезд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов