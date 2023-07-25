Rheinmetall предоставит Украине зенитные системы Skynex 25.07.2023, 22:39

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Skynex предназначена для операций ПВО очень близкого радиуса действия.

Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex во второй половине этого года. Об этом сообщил немецкий концерн Rheinmetall во вторник, 25 июля.

«Во второй половине 2023 года Украина получит две новейшие системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного взрыва. Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что успех 35-мм зенитного танка Гепард в Украине подчеркивает эффективность пушечной ПВО, особенно против крылатых ракет и беспилотников. Skynex также является пушечной системой, и на выпущенные из нее снаряды невозможно повлиять средствами электронного противодействия.

Система Skynex предназначена именно для операций ПВО очень близкого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.

«Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле сопоставимых систем на базе управляемых ракет», - добавили в концерне.

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