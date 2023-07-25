ЕС может взять на себя транспортные расходы на экспорт украинского зерна по суше 25.07.2023, 22:54

Об этом сообщил комиссар ЕС по сельскому хозяйству.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предложил странам-членам Евросоюза взять на себя дополнительные расходы по экспорту украинского зерна по суше. Об этом он сказал 25 июля на пресс-конференции в Брюсселе, отмечает CNN.

По словам еврокрмиссара, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым «дорогам солидарности» после выхода России из Черноморского соглашения.

Дополнительный сухопутный транзит через страны ЕС, граничащие с Украиной, приведет к резкому росту транспортных расходов, подчеркнул он.

«Есть риск, что России будет выгодна эта ситуация. Потому что будет дешевле купить зерно у России, чем платить за зерно из Украины», – сказал он.

Войцеховский добавил, что предложит обсудить с Еврокомиссией возможность поддержать «транспортные расходы, используя также деньги ЕС».

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