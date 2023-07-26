70% поляков верят в успех украинского контрнаступления
- 26.07.2023, 1:12
Опрос.
Большинство поляков считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным, хотя значительная часть считает, что оно не положит конец войне.
Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Rzeczpospolita.
В ответ на вопрос, будет ли успешным контрнаступление Украины, 22% респондентов выбрали ответ: «Да, это обеспечит победу Украины и прекращение войны».
48,2% опрошенных считают, что контрнаступление будет успешным, но не завершит войну.
12,2% респондентов не верят в успех контрнаступления Украины. 17,6% респондентов не имеют мнения по этому поводу.
Мужчины чаще отдают предпочтение варианту «успех украинской армии без окончания войны», чем женщины (55% против 42%). Более половины людей (53%) в возрасте до 24 лет и чуть меньший процент (51%) респондентов с высшим образованием считают, что украинские военные достигнут успеха в контрнаступлении, но не разрешат конфликт. Чаще всего респонденты с доходом 2000-3000 злотых (55%) считают, что война не закончится, несмотря на успех украинского контрнаступления. Такого же мнения придерживаются почти шесть из десяти человек (57%) в городах с населением от 100 000 до 199 000 жителей.
Опрос был проведен исследовательским агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 20-21 июня 2023 года. Анализ охватил группу из 800 пользователей Интернета в возрасте от 18 лет.