70% поляков верят в успех украинского контрнаступления 26.07.2023, 1:12

фото: polsha24.com

Опрос.

Большинство поляков считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным, хотя значительная часть считает, что оно не положит конец войне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Rzeczpospolita.

В ответ на вопрос, будет ли успешным контрнаступление Украины, 22% респондентов выбрали ответ: «Да, это обеспечит победу Украины и прекращение войны».

48,2% опрошенных считают, что контрнаступление будет успешным, но не завершит войну.

12,2% респондентов не верят в успех контрнаступления Украины. 17,6% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

Мужчины чаще отдают предпочтение варианту «успех украинской армии без окончания войны», чем женщины (55% против 42%). Более половины людей (53%) в возрасте до 24 лет и чуть меньший процент (51%) респондентов с высшим образованием считают, что украинские военные достигнут успеха в контрнаступлении, но не разрешат конфликт. Чаще всего респонденты с доходом 2000-3000 злотых (55%) считают, что война не закончится, несмотря на успех украинского контрнаступления. Такого же мнения придерживаются почти шесть из десяти человек (57%) в городах с населением от 100 000 до 199 000 жителей.

Опрос был проведен исследовательским агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 20-21 июня 2023 года. Анализ охватил группу из 800 пользователей Интернета в возрасте от 18 лет.

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