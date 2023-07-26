В Ушачах пенсионерка сделала огородное пугало с человеческим лицом, которое крутится днем и ночью
- 26.07.2023, 1:04
Видеофакт.
В Ушачах пенсионерка у себя на участке сделала пугало в человеческий рост, которое крутится и днем, и ночью. Видео опубликовал телеграм-канал районной газеты «Патрыёт».
В сообщении говорится, что пугало является своеобразным лайфхаком для садоводов и огородников. Оно в человеческий рост, а также с человеческим лицом, которое выбелено. У пугала есть даже челка и ресницы.
- Вот какой охранник день и ночь крутится на участке Людмилы Тарасевич из Ушач, - заметили в местной районке.