Ученые обнаружили, какие особенности объединяют долгожителей
- 26.07.2023, 3:34
Одна из особенностей – музыкальное образование.
Ученые Мадридского политехнического университета провели исследование с участием людей в возрасте, отобрав 64 долгожителя в возрасте 80 лет и старше, чья память не ухудшалась даже с течением времени.
Долгожителей сравнивали с контрольной группой из обычных пожилых людей.
Они пришли к выводу, что физическая активность, наличие образования и социально-экономический статус, были связаны с долголетием. Об этом обычно говорят, когда речь заходит о предотвращении развития возрастной деменции.
Кроме того, среди долгожителей встречались часто люди с музыкальным образованием, а также разведенные со второй половиной. Долгожителей объединяет независимость в повседневной жизни.
С физиологической точки зрения у долгожителей был больший объем гиппокампа (его уменьшение является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера), более толстый передний тазобедренный позвонок и меньшая степень атрофии коры головного мозга, чем у обычных пожилых людей.
Еще оказалось, что долгожители показали лучшие результаты при оценке психического здоровья, более высокую скорость ходьбы, и лучше выполняли тест на сгибание пальцев.