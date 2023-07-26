Ученые обнаружили, какие особенности объединяют долгожителей 26.07.2023, 3:34

Одна из особенностей – музыкальное образование.

Ученые Мадридского политехнического университета провели исследование с участием людей в возрасте, отобрав 64 долгожителя в возрасте 80 лет и старше, чья память не ухудшалась даже с течением времени.

Долгожителей сравнивали с контрольной группой из обычных пожилых людей.

Они пришли к выводу, что физическая активность, наличие образования и социально-экономический статус, были связаны с долголетием. Об этом обычно говорят, когда речь заходит о предотвращении развития возрастной деменции.

Кроме того, среди долгожителей встречались часто люди с музыкальным образованием, а также разведенные со второй половиной. Долгожителей объединяет независимость в повседневной жизни.

С физиологической точки зрения у долгожителей был больший объем гиппокампа (его уменьшение является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера), более толстый передний тазобедренный позвонок и меньшая степень атрофии коры головного мозга, чем у обычных пожилых людей.

Еще оказалось, что долгожители показали лучшие результаты при оценке психического здоровья, более высокую скорость ходьбы, и лучше выполняли тест на сгибание пальцев.

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