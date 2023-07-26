В Беларуси изменили закон о языках 26.07.2023, 7:47

В школах отменяется часть программы.

В Беларуси внесены изменения в закон «О языках», который с 1990 года регламентирует языковую политику государства. Среди прочего теперь отменяется право на получение образования на языке нацменьшинства в школах. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Статья 10 закона «О языках» касается документов граждан Беларуси. Уточняется, что обычный, биометрический, биометрический дипломатический и служебный паспорта, а также ID-карта выдаются на белорусском, русском и английском языках. Изначально вместо английского языка были указаны «другие языки».

Ведение судопроизводства (статья 14) и дел об административных правонарушениях (статья 15) допускается на белорусском и русском языках (ранее — на белорусском или русском языках).

Статья 22 закрепляет, что получать дошкольное, общее среднее и специальное образование можно на белорусском и (или) русском языках. В прежней редакции — «на белорусском или русском языках». При этом отменяется право на получение образования на родном языке для лиц других национальностей, живущих в Беларуси.

Согласно новой редакции закона, в соответствии с пожеланиями воспитанников, учащихся и их законных представителей по решению местных властей и по согласованию с Минобразования могут создаваться отдельные группы в детских садах, где воспитанники изучают язык национального меньшинства, а также аналогичные классы в школах.

От изучения белорусского и русского языков могут быть освобождены граждане других стран и лица без гражданства, которые временно живут в Беларуси.

Кроме того, при наличии условий и опять-таки при согласовании с Минобразования преподавание программ дошкольного, общего среднего и специального образования может вестись на иностранных языках.

Изменения в закон вступают в силу после официального опубликования.

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