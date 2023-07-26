Пентагон отреагировал на атаку истребителя РФ на американский дрон в Сирии 7 26.07.2023, 7:51

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Обстановка накаляется.

Россия повела себя «непрофессионально и опасно», когда атаковала американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Российский истребитель преследовал MQ-9 и запускал ложные тепловые цели прямо над дроном.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает «Укринформ».

Она отметила, что Россия знает, где работает США, поэтому «нельзя оправдать» преследование беспилотников в районах проведения американских операций.

«Я не могу говорить о россиянах, почему они продолжают такое опасное и непрофессиональное поведение. Но мы видим, я бы сказала, усиление этого поведения», — отметила представитель Пентагона.

Как сообщал сайт Charter97.org, в воскресенье, 23 июля, в небе над Сирией российский истребитель Су-35 повредил винт американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper.

On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i — US AFCENT (@USAFCENT) July 25, 2023

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