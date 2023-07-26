закрыть
26 июля 2023, среда, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пентагон отреагировал на атаку истребителя РФ на американский дрон в Сирии

7
  • 26.07.2023, 7:51
  • 8,782
Пентагон отреагировал на атаку истребителя РФ на американский дрон в Сирии

Обстановка накаляется.

Россия повела себя «непрофессионально и опасно», когда атаковала американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Российский истребитель преследовал MQ-9 и запускал ложные тепловые цели прямо над дроном.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает «Укринформ».

Она отметила, что Россия знает, где работает США, поэтому «нельзя оправдать» преследование беспилотников в районах проведения американских операций.

«Я не могу говорить о россиянах, почему они продолжают такое опасное и непрофессиональное поведение. Но мы видим, я бы сказала, усиление этого поведения», — отметила представитель Пентагона.

Как сообщал сайт Charter97.org, в воскресенье, 23 июля, в небе над Сирией российский истребитель Су-35 повредил винт американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов