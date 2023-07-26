Кремлевские кураторы начали массовые бегство из Украины после ареста Гиркина 26.07.2023, 7:54

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Игорь Гиркин (Стрелков)

«Гауляйтеры» деморализованы.

Недавний арест террористов Игоря Гиркина (Стрелкова) и Павла Губарева изрядно испугал коллаборантов на временно оккупированных Россией территориях Украины. Они начали массово бежать оттуда.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что между оккупантами на ТОТ растет напряжение. Общие настроения коллаборантов и российских гастролеров в оккупационных администрациях уже не так оптимистичны, как было раньше.

«Да, среди гауляйтеров распространяется практика взятия «отпусков» по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс «кадровых чисток». В эту часть большая часть кремлевских кураторов вообще отбыла в РФ», – говорится в сообщении.

Такая неопределенность, считают в ЦНС, в некоторых случаях уже привела к фактической блокировке работы оккупационных администраций.

«Однако Москва не может исправить ситуацию, ведь политика Кремля и есть причина такой ситуации», – заявили в Центре.

Напомним, Гиркин, объявленный в международный уголовный розыск за преступления на Донбассе в 2014 году, был задержан российскими силовиками в своем доме в Москве около 11:30 пятницы, 21 июля. Вероятно, это явилось следствием его постоянной и острой критики диктатора Путина, в которой он буквально называл его ничтожностью и очень подробно это аргументировал.

Мещанский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, процесс получил широкий резонанс в СМИ. Следствие просило об аресте, настаивая, что Стрелков может скрыться, поскольку имеет навыки конспирации.

Коллаборант и сообщник террориста Павел Губарев оказался редким исключением – выступил в поддержку Гиркина. Он вышел на одиночный пикет под здание суда и потребовал уволить военного преступника. Требования Губарева проигнорировали, а самого его загребли в автозак.

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