В Украине разработали морской дрон нового поколения 2 26.07.2023, 8:14

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В чем преимущества MAGURA V5?

Украина разработала новый морской дрон MAGURA V5. Его продемонстрировали на международной оборонной выставке IDEF 2023 в Стамбуле.

Об этом сообщил «Промышленный портал».

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или MAGURA) V-типа — это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, который разработала украинская госкомпания СпецТехноЭкспорт.

Он может выполнять различные операции, такие как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота и боевые миссии.

Благодаря гидродинамическому корпусу и изящному профилю V5 дрон способен незаметно передвигаться и хорошо маневрировать. По словам разработчиков, его можно с легкостью запустить из любого удаленного места, а беспилотное управление помогает проводить миссии с минимальным привлечением людей, что потенциально может уберечь жизни военным.

MAGURA V5 5,5 метра в длину и 1,5 — в ширину. Как пишет портал, высота дрона над ватерлинией — всего 50 сантиметров. Он способен развивать скорость до 42 узлов, дальность — до 450 морских миль (приблизительно 833 км) и иметь полезную нагрузку до 320 килограммов.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что с февраля 2022 года приняли на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.

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