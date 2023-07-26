ISW: Путина разбил «паралич» 26.07.2023, 8:17

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Глава Кремля больше не способен «сплотить элиту».

Российский диктатор Владимир Путин не уверен в своей способности «сплотить элиту» в РФ на фоне ситуации с недавним вооруженным восстанием наемников ЧВК «Вагнера», и учитывая неспособность Кремля оперативно среагировать на мятеж.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что Путин и Кремль не смогли оперативно отреагировать на мятеж «вагнеровцев» 24 июня, оставив местным российским чиновникам возможность принимать решения относительно наступления наемников на Москву.

Как сообщила газета Washington Post 25 июля, украинские и европейские силовики заявили о том, что Путин не отдавал приказов большую часть дня во время попытки основателя ВЧК «Вагнера» устроить переворот, несмотря на предупреждения российских спецслужб о вероятности мятежа как минимум за 2-3 дня до этого.

Сообщается, что российские спецслужбы усилили меры безопасности в нескольких стратегических точках, включая Кремль, за несколько дней до мятежа «вагнеровцев», но не предприняли никаких других действий.

Также говорится о том, что региональные российские чиновники должны были решить, как реагировать на восстание, а региональные военные и сотрудники службы безопасности были теми, кто решил не пытаться остановить конвои «вагнеровцев» силовым путем.

Предполагаемое отсутствие реакции со стороны Кремля и Путина указывает на то, что российский аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову военному руководству и, вероятно, не имел возможности быстро положить конец восстанию, говорится в публикации.

Также отмечается, что Кремль, вероятно, осознает, что его паралич «высветил определенную степень нестабильности режима и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии», чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость.

В отчете ISW указывается, что неспособность Путина действовать быстро также свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности сплотить вокруг себя «российскую элиту». А также может свидетельствовать о том, насколько фракционной стала внутрикремлевская политика.

Как заявлял высокопоставленный представитель НАТО, неназванные высокопоставленные российские политические деятели в Москве, похоже, готовы сплотиться вокруг Пригожина в случае успеха восстания «вагнеровцев».

По мнению аналитиков Института изучения войны, Кремль, вероятно, пытается определить российские «элиты», которые были готовы встать на сторону Пригожина, и рассматривает решение региональных властей не останавливать продвижение наемников «как показатель нелояльности».

Так, губернатор Тульской области и бывший глава Сил специальных операций РФ Алексей Дюмин, вероятно, вызвал дополнительные подозрения из-за его прежних связей с Пригожиным и его роли в переговорах, положивших конец мятежу, добавляют эксперты.

Военный мятеж Пригожина с «вагнеровцами»

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин 24 июня обвинил Минобороны РФ в том, что российские военные ударили по тыловым лагерям его наемников. Тогда он с «вагнеровцами» отправился в марш на Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до столицы РФ не дошли 200 км.

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