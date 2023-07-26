Что будет с ветхими деньгами в Беларуси: банки договорились 1 26.07.2023, 8:33

1,346

Какие купюры не принимают по новым правилам?

В июне этого года 17 белорусских банков и 3 небанковских кредитно-финансовых организации подписали соглашение о принятии единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте. Инициатором нововведений выступило банковское сообщество. Рабочая группа из представителей ведущих банков страны разработала документ, одобренный Нацбанком и вступивший в силу с 1 июля.

Журналисты myfin.by узнали, как изменились требования к купюрам при проведении валютно-обменных операций, и чего ожидать от нововведения владельцам поврежденных банкнот.

Какие купюры банки теперь не принимают

При определении платежности иностранной валюты банки руководствуются перечнем признаков, которые до недавнего времени составляли самостоятельно. В одном банке могли без проблем принять потертую и надорванную банкноту, в другом отказывались обменивать валюту, если на купюрах были пятна либо разрывы. Если банкноты были серьезно повреждены, некоторые финансовые учреждения принимали их на инкассо за вознаграждение.

С 1 июля признаки платежности купюр в иностранной валюте стали едиными для большинства белорусских банков. Теперь незначительные повреждения не являются основанием для отказа в принятии банкноты. Однако ее не примут, если выявят:

более 5 небольших надрывов (до 3 мм) или более 1 надрыва длиной до 5 мм;

более 3 проколов диаметром до 1 мм;

более 3 визуально заметных сторонних изображений, надписей, штампов;

более одного пятна;

надписи «Вор», «Рэкет», «Взятка», «Выкуп» и любые нецензурные выражения, даже если они различимы только в ультрафиолете;

наличие специальной краски, которая используется при проведении следственных мероприятий.

Если раньше банки могли принять иностранные купюры, проклеенные скотчем, поврежденные огнем или водой, а также липкие или склеенные между собой, то сейчас обменять их не удастся. Откажут в проведении валютно-обменной операции и в том случае, если банкнота имеет производственные дефекты – например, у нее отсутствует водяной знак или другие защитные элементы. Также не подлежат обмену банкноты, которые выводятся из обращения, но пока еще принимаются в странах-эмитентах.

Светящиеся пятна и потертости больше не берут в расчет

В телеграм-чат Myfin.by ранее неоднократно обращались читатели, которые столкнулись с проблемой обмена светящихся в ультрафиолете банкнот. Такие дефекты возникают, если бумажные деньги долго хранились в пакете, где образовался конденсат, либо были постираны вместе с одеждой. Из-за влаги бумага нередко поражается плесенью и грибком, которые также светятся в ультрафиолете. В последние несколько лет банки отказывались принимать светящиеся купюры, ссылаясь на санкционные ограничения и невозможность вывезти их в страны-эмитенты для обмена.

Теперь финучреждения обязаны оперировать светящимися иностранными банкнотами – люминесценция больше не является помехой.

Также обмену подлежат купюры, которые изменили тон, но при условии, что структура бумаги не нарушена.

Обязательны к приему купюры с потертостями и загрязнениями, возникшими в результате естественного оборота денег (раньше банки обменивали такую валюту по своему усмотрению).

Документ подписан – вопросы остались

В настоящее время соглашение о принятии единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте не подписали четыре финучреждения – БТА Банк, Паритетбанк, Статус Банк, ТК Банк. Однако они придерживаются основных требований, прописанных в документе. Несогласие в большинстве случаев вызывает пункт о приеме светящихся купюр.

Заведующая кассой отдела кассового обслуживания управления обслуживания юридических лиц БТА Банка Татьяна Лузгина рассказала, что с 1 июля, несмотря на то, что соглашение еще не подписано, финучреждение работает по новым правилам.

– Правда, на практике не все банки их соблюдают. Есть случаи, когда наши клиенты получают в банкоматах БТА Банка иностранные купюры, но не могут их обменять в других банках и возвращаются к нам с претензиями. Я считаю, что если такое соглашение подписано, то банкам нужно его придерживаться.

Проблемы, по словам Татьяны Лузгиной, обычно возникают со светящимися в ультрафиолете купюрами. И у БТА Банка относительно их приема также есть вопросы.

– Если банкнота повреждена плесенью, то со временем она рискует превратиться в труху – принимать на длительное хранение такие купюры небезопасно. Особенно в сложившейся ситуации, когда у банков физически нет возможности обменять поврежденные купюры. Поэтому на совещании рабочей группы Ассоциации белорусских банков 26 июля мы хотим обсудить этот вопрос.

Информацию о предстоящем совещании подтвердил директор центра управления наличным денежным обменом Сбер Банка Сергей Абметко, который координирует рабочую группу по созданию единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте.

– С момента вступления в силу соглашения прошел практически месяц – это достаточный срок, чтобы выявить и проанализировать текущие проблемы, а затем сообща выработать по ним решения.

По словам координатора рабочей группы, перечень признаков платежности банкнот разрабатывался с таким расчетом, чтобы как можно больше людей, на руках у которых есть валюта, могли беспрепятственно обменять купюры с дефектами.

– Принятие соглашения продиктовано заботой о клиентах. Грубо говоря, если раньше пять из десяти человек получали отказ в обмене валюты из-за повреждения купюр, так как каждый банк самостоятельно определял критерии их платежности, то сейчас с подобными проблемами сталкивается двое из десяти человек.

При этом в отношении светящихся купюр, по мнению Сергея Абметко, банки должны действовать в интересах клиента. Если в обменных пунктах такие банкноты не принимают, то это, считает координатор рабочей группы, недоработки финансовых учреждений на местах.

Что касается банкнот, которые не подлежат обмену согласно новому единому перечню признаков платежности, то этот вопрос, по словам Сергея Абметко, будет решаться в рабочем порядке с учетом интересов как банков, так и клиентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».