AP: Пес Байдена перекусал семерых секретных агентов 2 26.07.2023, 8:40

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Один из них попал в больницу.

В Белом доме думают, что делать с немецкой овчаркой президента США Джо Байдена: всего за четыре месяца она покусала семерых агентов секретной службы, одного даже пришлось госпитализировать. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства.

Немецкой овчарке Байдена по кличке Коммандор сейчас около двух лет, и в период с сентября 2022 года по январь 2023 года она семь раз атаковала сотрудников секретной службы США. Самый серьезный инцидент произошел в ноябре 2022 года: животное укусило агента за руку и бедро, после чего пострадавшего отправили больницу, пишет The New York Post.

Другому офицеру Коммандор прокусил руку, когда Байден спустил собаку с поводка во время семейного киносеанса. Еще одного сотрудника овчарка цапнула за «правую нижнюю часть спины» в резиденции Уилмингтон, штат Делавэр, где президент США часто проводит выходные. Третий был укушен в бедро, когда первая леди Джилл Байден выгуливала пса в саду.

Во внутренней переписке секретной службы, на которую ссылается издание, один из агентов жалуется, что ему пришлось защищаться от зубов Коммандора стулом. Другой считает, что «если бы это была не их (четы Байденов. — Прим. ред.) собака, ее бы уже усыпили».

При этом сам Байден, когда ему доложили о некоторых инцидентах с овчаркой, усомнился в их истинности.

К слову, Коммандор — уже не первая злая собака Байдена. Его предшественника Майора, тоже немецкую овчарку, выгнали из Белого дома в 2021 году как раз за агрессивное поведение: трехлетний пес тоже третировал сотрудников секретной службы и нескольких человек покусал. По данным издания, овчарку сначала отправили на переобучение, а затем передали друзьям президентской семьи.

По мнению представителей Белого дома, причина агрессии собак — «стрессовая для домашних животных обстановка» в особняке. Однако, по заверениям директора по связям с общественностью Джилл Байден Элизабет Александер, «президентская чета работает над тем, чтобы сделать эту ситуацию лучше для всех».

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