Офицер ВСУ: Огневой мешок вокруг россиян в Бахмуте и Соледаре замыкается 26.07.2023, 8:45

Украинской армии достаточно продвинуться на несколько километров в трех местах.

Вооруженные Силы имеют очередные успехи к югу от Бахмута. Вынудив россиян покинуть свои позиции возле Клeщeевки и Андреевки, украинские военные сделали еще один шаг к оперативному окружению оккупантов.

Об этом «24 каналу» рассказал офицер Вооруженных сил Украины Арти Грин. По его мнению, Силы обороны находятся в нескольких километрах от оперативного окружения Бахмута.

Вокруг Бахмута есть 3 зоны активных боевых действий, и если в каждом из них ВСУ смогут продвинуться вперед на 5 километров, Бахмутско-Соледарская группировка оккупантов попадет в оперативное окружение. Это означает, что все транспортные пути из Бахмута будут находиться под плотным огневым контролем Сил обороны.

Клещеевка и Андреевка, расположенные к югу от Бахмута, – это одно из таких направлений. В 5 километрах к востоку от этих сел находится дорога, соединяющая Бахмут с Горловкой. Если вооруженные силы смогут ее перерезать, то также создадут угрозу для трассы Бахмут – Дебальцево.

«И наконец, если Силы обороны возьмут Яковлевку, расположенную к востоку от Соледара, огневой мешок (вокруг Бахмута – ред.) замкнется», – резюмирует военнослужащий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».