Под Витебском сгорел грузовик с опасным грузом
- 26.07.2023, 8:48
Необычное ДТП произошло на 15-м километре автодороги Р20.
Грузовик с опасным грузом сгорел в Витебском районе.
Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла на 15-м километре автодороги Р20 Витебск — Полоцк — граница с Латвией.
По предварительной информации, у автопоезда Scania произошла разгерметизация левого переднего колеса. Автомобиль выехал на встречную полосу, съехал в левый кювет, опрокинулся и загорелся.
В аварии никто не пострадал.