Под Витебском сгорел грузовик с опасным грузом 26.07.2023, 8:48

Необычное ДТП произошло на 15-м километре автодороги Р20.

Грузовик с опасным грузом сгорел в Витебском районе.

Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла на 15-м километре автодороги Р20 Витебск — Полоцк — граница с Латвией.

По предварительной информации, у автопоезда Scania произошла разгерметизация левого переднего колеса. Автомобиль выехал на встречную полосу, съехал в левый кювет, опрокинулся и загорелся.

В аварии никто не пострадал.

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