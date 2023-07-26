Электромобиль Porsche Taycan установил новый рекорд по дальности хода 26.07.2023, 9:11

Три журналиста отправились на нем в путешествие от Таиланда до Сингапура.

Porsche Taycan установил рекорд самой быстрой дальней поездки на электромобиле. Электрический седан проехал 1845 км из Таиланда в Сингапур менее чем за 30 часов. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Porsche в честь 75-летия бренда решили установить необычный рекорд. Для этого в Porsche Taycan 4S Cross Turismo посадили трех журналистов и отправили их в дальний путь от Банг Яй на окраине Бангкока до Садов у залива в Сингапуре. Они по очереди сидели за рулем электромобиля.

Чтобы проехать такое длинное расстояние, электромобилю потребовалось несколько сеансов подзарядки. Для этого журналисты пользовались только станциями быстрой зарядки Shell Recharge High Performance Charging.

Каждая подзарядка занимала не более 25 минут. Этого было достаточно, чтобы пополнить заряд на сотни километров.

Заявленный запас хода Porsche Taycan 4S Cross Turismo с пакетом Performance Battery Plus составляет до 512 км. Это позволило проехать 1845 км всего за 29 часов 15 минут.

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