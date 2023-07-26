Россия атаковала корабль Румынии в дунайском порту 2 26.07.2023, 9:32

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Судно повреждено.

Во время обстрела украинского дунайского порта Рени в Одесской области, что произошло 24 июля, было повреждено судно из Румынии. Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что судно получило лишь незначительные повреждения во время российской атаки.

Об этом сообщает Нotnews. Как отмечается, вопреки инциденту, судно продолжило свое движение.

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что провело расследование инцидента с румынским судном в порту Рени через представителей генерального консульства в Одессе, которое временно работает в центральном офисе министерства.

По предварительным данным, судно из Румынии получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс. Министерство иностранных дел добавляет, что в результате обстрелов украинских портов на Дунае граждане Румынии не пострадали.

Напомним, что в ночь на 24 июля, российская армия совершила очередную атаку на портовую инфраструктуру Одесской области с помощью дронов-камикадзе. Войска РФ нанесли удар по порту, в результате чего было уничтожено три зерновых склада. В районе было замечено около 15 таких дронов.

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