Польские пограничники заявили о многочисленных нападениях на них из Беларуси 10 26.07.2023, 9:39

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Белорусские спецслужбы активно помогают нелегалам.

Польские пограничники во вторник, 25 июля, заявили о многочисленных атаках на них с территории Беларуси. Об этом в твиттере написала пограничная служба Польши, которая также опубликовала видео.

Как утверждают пограничники, нелегалам со стороны Беларуси, которые намеревались нелегально пересечь границу, не понравилось, что граница охраняется и на их пути, кроме технического барьера, стоят польские патрули. Как сказано в сообщении, «люди с белорусской стороны бросают камни, ветки в офицеров и солдат» Польши.

«Белорусские службы, которые когда-то были ответственны за охрану границы, участвуют в организации и поощрении нелегальных пересечений границы», — отмечается в сообщении.

По словам польских пограничников, их белорусские коллеги «указывают на удобные места для нелегального пересечения границы», а также «предоставляют оборудование для прорыва через пограничную охрану для иностранцев, которые не ищут международной защиты в Польше».

«Кирпич, брусчатка, щебень, используемые во время атак, не случайно находятся возле шлагбаума, их поставляют белорусские службы, а действия тех, кто пытается пересечь границу вопреки действующим правилам, угрожают жизни и здоровью офицеров», — также говорится в сообщении.

В течение воскресенья, 23 июля, нелегальные мигранты, пытавшиеся прорваться из Беларуси на территорию Польши, якобы шесть раз агрессивно атаковали польских пограничников.

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