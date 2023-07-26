Американские аналитики раскрыли неожиданные особенности контрнаступления ВСУ
- 26.07.2023, 9:51
- 5,298
Украинские военные операции достигли губительного для россиян эффекта.
Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательную операцию как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед. При этом в районе Бахмута они достигли тактически важных успехов.
Украинские защитники во время своих операций существенно истощают силы российских захватчиков, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете.
Как они отмечают, на кадрах с геолокацией от 25 июля можно увидеть важные тактически успехи к югу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Наступательные операции велись на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
По данным украинских источников, ВСУ продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). В то же время россияне утверждали, что украинские войска немного продвинулись к западу от Орехова.
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, войска РФ несут потерь в личном составе в 8 раз больше, чем украинские в районе Бахмута, а также в 5,3 раза больше - на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Аналитики отмечают, что украинские операции «направлены на создание асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинскую рабочую силу» за счет более медленных темпов территориальных продвижений и освобождений земель при постепенном истощении живой силы и техники противника.