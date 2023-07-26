Минчанка начала день у открытого бассейна, а закончила в больнице 1 26.07.2023, 9:57

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Как так вышло?

План был поплавать, позагорать, да просто приятно провести летний день. Так все и начиналось, но затем что-то пошло не так...

Около 10:30 Кристина с мужем, двумя детьми и подругой приехала к открытому бассейну с минеральной водой. Эта летняя зона отдыха расположена на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский». Добираться удобно: центр города, улица Сурганова. Здесь компания провела весь день, пишет onliner.by.

— Около семи часов вечера я стремительно уезжала из бассейна ровненько в 6-ю больницу зашивать ногу. Ее я рассекла об островок безопасности, — рассказывает Кристина, чем для нее закончился тот выходной день. — Все дело в том, что он находится в открытом бассейне с минеральной водой, прямо по центру, но почему под водой? Может быть, если смотреть сверху, то эта конструкция видна. Но когда ты находишься в воде, которая за день помутнела уже, то она не заметна от слова совсем.

Кристина объясняет, как она порезалась.

— Представьте, стоишь себе на глубине в воде, ножками болтаешь, чтобы на плаву оставаться, — и тут удар. Я не ныряла, не прыгала с бортика, была трезвой, — сразу снимает Кристина вопросы, которые могут возникнуть при происшествии на воде.

После удара об островок безопасности отдыхающая почувствовала резкую боль. Она поранила ногу. Первую помощь ей оказала медработник, которая дежурила в бассейне.

— Пока дошла до медсестры, заляпала дорожку кровью, — рассказывает пострадавшая.

Вечер того дня Кристина провела в больнице, где ей зашили рану.

— Я понимаю, что островок безопасности — это отлично. Но почему он под водой? Почему никак не обозначен, чтобы всем было видно, а не только сверху? Почему острый край? — задается вопросами Кристина. — Не хотелось бы, чтобы еще кто-то получил травму. А если головой удариться?

После того как Кристина опубликовала пост о случившемся на своей страничке в Instagram, с ней связался представитель спортивно-оздоровительного комплекса. Посетительнице принесли извинения и пояснили, что обычно островок безопасности обозначен спасательным кругом, но в тот день был большой наплыв людей и его сорвали.

За комментарием журналисты обратились в СОК «Олимпийский». Там ответили:

— Островок безопасности обозначен специальным спасательным кругом, он закреплен там. И указатели есть. В бассейне отдыхают люди разного возраста. Плывет человек, не рассчитал свои силы, схватился за круг, поднялся на островок безопасности. Исторически так сложилось, что в этом бассейне предусмотрена такая площадка. Но в сентябре здесь будет ремонт.

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