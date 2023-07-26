Месси отличился дублем и ассистом во втором матче за «Интер» Майами 2 26.07.2023, 10:05

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Легендарный футболист забил 100-й команде в своей карьере.

Новичок «Интер» Майами Лионель Месси отметился двумя голами и результативной передачей в матче второго тура Leagues Cup против «Атланта Юнайтед» (4:0), передает «Трибуна».

36-летний аргентинец открыл счет уже на 8-й минуте встречи. На 22-й – удвоил его. А на 53-й – ассистировал Роберту Тейлору, установившему окончательный счет.

Это был второй матч бывшего игрока «Барселоны» и «ПСЖ» за клуб МЛС, в первом он также забил мяч.

«Атланта» стала 100-й командой, которой Месси забивал во время карьеры. Ранее нападающий играл за «Барселону» и «ПСЖ».

«Интер» Майами – «Атланта Юнайтед» – 4:0

Голы: 1:0 – Месси (8), 2:0 – Месси (22), 3:0 – Тейлор (44), 4:0 – Тейлор (53).

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