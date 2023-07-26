В Минске приземлился самый большой в Беларуси самолет 1 26.07.2023, 10:40

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Борт прилетел из китайского Тяньцзиня.

Сегодня после выполнения планового технического обслуживания в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самый большой в Беларуси самолет Boeing 747-329SF. Борт принадлежит компании «Трансавиаэкспорт».

«Эксплуатация воздушного судна позволит удовлетворить потребности в грузовых авиационных перевозках промышленных предприятий нашей страны, в том числе осуществить трансконтинентальные чартерные рейсы», – сообщает Минтранс.

По данным сайта Flightradar, самолет прилетел в Минск из китайского Тяньцзиня, а за последнюю неделю он был в Нуакшоте (Мавритания), Каракасе (Венесуэла), Каире (Египет).

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