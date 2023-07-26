закрыть
26 июля 2023, среда, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске приземлился самый большой в Беларуси самолет

1
  • 26.07.2023, 10:40
  • 2,210
В Минске приземлился самый большой в Беларуси самолет

Борт прилетел из китайского Тяньцзиня.

Сегодня после выполнения планового технического обслуживания в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самый большой в Беларуси самолет Boeing 747-329SF. Борт принадлежит компании «Трансавиаэкспорт».

«Эксплуатация воздушного судна позволит удовлетворить потребности в грузовых авиационных перевозках промышленных предприятий нашей страны, в том числе осуществить трансконтинентальные чартерные рейсы», – сообщает Минтранс.

По данным сайта Flightradar, самолет прилетел в Минск из китайского Тяньцзиня, а за последнюю неделю он был в Нуакшоте (Мавритания), Каракасе (Венесуэла), Каире (Египет).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко