В Минске приземлился самый большой в Беларуси самолет

В Минске приземлился самый большой в Беларуси самолет1
- 26.07.2023, 10:40
- 2,210
Борт прилетел из китайского Тяньцзиня.
Сегодня после выполнения планового технического обслуживания в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самый большой в Беларуси самолет Boeing 747-329SF. Борт принадлежит компании «Трансавиаэкспорт».
«Эксплуатация воздушного судна позволит удовлетворить потребности в грузовых авиационных перевозках промышленных предприятий нашей страны, в том числе осуществить трансконтинентальные чартерные рейсы», – сообщает Минтранс.
По данным сайта Flightradar, самолет прилетел в Минск из китайского Тяньцзиня, а за последнюю неделю он был в Нуакшоте (Мавритания), Каракасе (Венесуэла), Каире (Египет).