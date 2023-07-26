Не пронесло Сергей Романов

26.07.2023, 10:43

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Пример Пригожина оказался заразительным.

Нет, его не пронесло. Восстание Пригожина, казалось бы, подавили. Уговорами, увещеваниями, личными встречами с мятежниками после того, как. Точнее, в Кремле откровенно унизились, а путчисты преспокойно проследовали в Беларусь.

Только есть проблема: дурной (для Владимира Владимировича) пример заразителен. В Москве сразу подумали на Гиркина. Тот, хоть и давно, с точки зрения властей, «берега попутал», но никуда из «нерезиновой» не уезжал. С повоевать на фронте не сложилось, снова осел в Москве с молодой женой. Да, пропустил тревожный звоночек после ареста полковника Квачкова. Да, уже под судом над самим Гиркиным под горячую руку путинских силовиков попал другой «герой Донбасса» Губарев. Последнего скрутили и отпустили. Казалось бы, система справилась.

Но вот в чем штука. Число недоброжелателей Путина внутри самой России растет и будет расти и дальше в геометрической прогрессии. Что перекликается с заявлениями двух представителей таких ненавистных Путину англосаксонских стран. Сначала был выход главы британской разведки Ричарда Мура. Он прямо попросил россиян сотрудничать с западными разведками.

Председатель ЦРУ Билл Бернс был более конкретен. Его ведомство выпустило двухминутный ролик, цель которого – повлиять на умы российской элиты и еще больше укрепить их в необходимости «сносить» существующий режим. Учитывая то количество, в лучшем, случае, неловких ситуаций, в которые попал глава Кремля, – в связи с войной и не только – те и рады стараться.

В западных СМИ то и дело появляется эксклюзив о жизни постояльцев бункера №1 (понятие, пока что, фигуральное). Газетчики получают данные от «кротов», которые помогают западным разведкам в окружении самого Путина. Аналогично о наличии источников в свите российского президента заявлял и шеф украинской разведки Кирилл Буданов.

Заявления глав разведок США и Британии еще больше укрепили Путина в мантре «кругом шпионы». Паранойя у начальника Кремля давно перестала быть тайной за семью печатями. Не то, чтобы он в этом признавался, но шестиметровые столы ведь не просто так ставят? Да и бункер в глубину еще есть куда копать.

Каждый встречный-поперечный может быть кротом ЦРУ. И это еще один повод закрыться в бункере реально существующим и физически осязаемом. Но риски быть убитым, например, кем-то из персонала от этого меньшими не становятся.

А ведь на носу выборы. И правильно «нарисованный» результат уже ничего Путину не гарантирует. Как тут вести предвыборную кампанию, если на фронтах – провал за провалом? Если внутри страны, экономика которой подточена западными санкциями, и в лучшие-то времена было неидеально.

И вряд ли кто возьмется за фальсификации в пользу хромой утки. Которой придется прибегать ко все более эксцентричным поступкам. В России все еще есть поколение маленьких мальчиков, которые готовы подставлять свои животы под путинские поцелуи. Но кто поручится, что среди них не будет «кротов» и цареубийц? Которые исполнят волю окружения.

Война надоела. И надоела она, в первую очередь, тем олигархам, которых мы все привыкли называть «путинскими».

Сергей Романов, planeta.press

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