СМИ: Ракеты Storm Shadow разгромили батальон Минобороны РФ в Крыму

СМИ: Ракеты Storm Shadow разгромили батальон Минобороны РФ в Крыму2
- 26.07.2023, 11:02
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В расположении батальона вспыхнул мощный пожар.
Российские оккупанты получили ранения 25 июля в результате попадания ракет по их расположению. Госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона.
Во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардиском районе.
В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов. Об этом сообщило издание независимых российских журналистов «Astra».
Российское СМИ сообщает, что ранения оккупанты получили 25 июля в результате попадания по их расположению неустановленных ракет. Предположительно, это были ракеты Storm Shadow.
«Как сообщают источники ASTRA в медицинских службах аннексированного Крыма, накануне утром в Красногвардейскую ЦРБ с различными ранениями были госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона МО РФ», - говорится в сообщении.
В результате удара повреждено одно из строений расположения. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 24 июля в пяти городах оккупированого Крыма прогремели мощные взрывы.