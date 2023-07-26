СМИ: Ракеты Storm Shadow разгромили батальон Минобороны РФ в Крыму 2 26.07.2023, 11:02

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В расположении батальона вспыхнул мощный пожар.

Российские оккупанты получили ранения 25 июля в результате попадания ракет по их расположению. Госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона.

Во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардиском районе.

В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов. Об этом сообщило издание независимых российских журналистов «Astra».

Российское СМИ сообщает, что ранения оккупанты получили 25 июля в результате попадания по их расположению неустановленных ракет. Предположительно, это были ракеты Storm Shadow.

«Как сообщают источники ASTRA в медицинских службах аннексированного Крыма, накануне утром в Красногвардейскую ЦРБ с различными ранениями были госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона МО РФ», - говорится в сообщении.

В результате удара повреждено одно из строений расположения. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 24 июля в пяти городах оккупированого Крыма прогремели мощные взрывы.

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