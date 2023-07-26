В Гомельской области начали собирать налоги натурой 6 26.07.2023, 11:09

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Не обошлось без неожиданностей.

Гомельский облиполком утвердил перечень организаций, которым разрешены товарообменные операции. «Флагшток» рассказывает, кто включен в данный перечень.

C 1 января 2023 года в Беларуси был введен полный запрет на проведение товарообменных операций. Спустя полгода Гомельский облисполком принял решение №512 «О перечне товарообменных операций», которое допускает использование бартера для избранных организаций. Решение вступило в силу с 25 июля 2023 года.

Перечень включает в себя более 700 организаций, большинство из которых расположены в Гомельской области. Организации представляют самые разные сферы деятельности: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, ЖКХ. В перечень вошли такие крупные предприятия как БМЗ, Гомсельмаш, Белоруснефть, Гомельэнерго. Частных предприятий в перечне не оказалось.

Не обошлось без неожиданностей. Так, в списке организаций, которым разрешены бартерные сделки, оказалось три банка: Банк развития, Беларусбанк и Белагропромбанк. Им разрешено на бартерной основе предоставлять услуги по финансовому посредничеству 272 предприятиям из списка. В практическом смысле это означает, что данные предприятия смогут рассчитываться за услуги этих банков не деньгами, а товарно-материальными ценностями.

То же самое указанные предприятия смогут делать и в отношении платежей в бюджет. В перечень организаций включены инспекция Министерства по налогам и сборам по Гомельской области, Гомельский областной исполнительный комитет, Главное финансовое управление Гомельского облисполкома. Им разрешено оказывать услуги в области государственного управления общего характера и социально-экономической сфере на бартерной основе. Бартерные сделки в отношении 272 предприятий допускаются и при оплате услуг в области обязательного социального страхования, предоставляемых Фондом социальной защиты населения.

Если избирательная легализация бартерных сделок в отношении госпредприятий, которые испытывают острую нехватку денежных средств, была ожидаема, то возможность оплаты налогов, взносов, пошлин на бартерной основе можно назвать своеобразным ноу-хау белорусского режима. Последний раз что-то подобное на территории современной Беларуси существовало сто лет назад и называлось продналогом. С 1 января 1924 года оплата налогов в СССР возможна была только деньгами.

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