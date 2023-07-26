ВЧК-ОГПУ: Дрон вызвал переполох в штаб-квартире главных российских пропагандистов 26.07.2023, 11:15

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иллюстрационное фото

Полиция начала проверку 8-летнего ребенка.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил о переполохе в штаб-квартире главных российских пропагандистов — РИА «Новости».

Накануне на территорию информагентства в центре Москвы приземлился дрон.

Правда, он оказался игрушечным, однако чуткие сотрудники службы безопасности «Россия Сегодня» (РИА «Новости» входит в холдинг) сразу же позвонили в дежурную часть ОМВД и сообщили о подозрительной находке.

Уже на месте полицейские выяснили, что дрон размером с ладошку запустил 8-летний ребенок, отдыхавший по соседству в Музее Москвы.

Это подтвердила и местная сотрудница, которая видела, как ветер унес игрушечный БПЛА на территорию парковки РИА «Новости».

Даже после этого полицейские решили провести доскональную проверку. Вряд ли кто-то удивится, если родителей привлекут за воспитание будущего диверсанта, а работников СБ «Россия Сегодня» поощрят за бдительность и донос на ребенка.

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