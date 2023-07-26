На Вяче продается дом в силе «шик 90-х» с тремя каминами 3 26.07.2023, 11:21

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По цене всего лишь $313 за квадрат.

Рядом с Минском продается трехэтажный коттедж в деревне Марковщина. Его возвели из дерева и обложили кирпичом. Внутри все отделано вагонкой, в некоторых комнатах есть собственные камины. Всего их три. На цокольном этаже есть баня с бассейном. В целом, все выглядит аккуратно и, главное, дом стоит как хорошая двушка, пишет realt.by.

Дом в деревне Марковщина Логойского района построили в 2000 году. А значит строили его в конце 90-х. Это сруб, обложенный кирпичом. В доме три жилых этажа и один цокольный. На крыше лежит металлочерепица. Общая площадь объекта — 220,6 м².

На первом этаже разместилась большая кухня-гостиная, прихожая и жилая комната. В зоне приготовления еды стоит камин, который украшают кованые двери.

Комнаты все отделаны вагонкой. Кухонный гарнитур и мебель сочетаются с цветом стен.

На втором этаже расположились две жилые комнаты. Их объединяет длинный коридор, где полно естественного света. Тут организована общая зона отдыха.

Комнаты на этом этаже наделены собственным камином и умывальником.

Третий этаж — мансардный. Он тоже состоит из двух комнат.

А вот санузел и душевая расположились на цокольном этаже. Там разместилась баня и хозяйственная комната со стиральной машиной. Предусмотрена и игровая зона.

Вторую половину этажа занимает гараж.

Отапливается дом с помощью каминов, но есть возможность обеспечить альтернативный вариант, ведь рядом проведен газ. Вода поступает из скважины и нагревается с помощью бойлера на 100 литров, канализация — местная (септик).

Участок занимает чуть больше 10 соток. Он правильной прямоугольной формы и находится в частной собственности. На территории стоит беседка, растет сад, высажены цветы. Около гаража есть место для парковки. Деревня окружена лесами, а так как дом располагается на возвышенности, красивые виды из окон обеспечены, пишет автор объявления.

Расположение дома особенно понравится любителям рыбалки и отдыха у воды, ведь в километре находится озеро Вяча.

Стоит объект 69 тысяч долларов.

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