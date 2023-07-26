Какие доступные «каблуки» и легковые фургоны есть на белорусском рынке 26.07.2023, 11:28

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Спрос на простые, надежный и вместительные авто очень высокий.

В своих рассказах о доступных свежих, как правило, «проходных» автомобилях мы незаслуженно забываем легковые фургоны и так называемые «каблуки». А меж тем спрос на такой транспорт всегда был высоким. Abw.by посмотрел, какие варианты в возрасте 3-5 лет предлагает рынок.

Главный бич «каблуков» и всего коммерческого транспорта в том, что эти машины не покупают для поездок в кино по выходным. И не важно, где эксплуатировалась трех-пятилетка – в Беларуси или Европе, – пробег у нее будет большим. Поэтому даже трехлетний фургончик может быть серьезно «уставшим».

Lada Largus

Самый доступный вариант на рынке – фургон Lada Largus. Наиболее дешевые машины продают за $6.000-7.500. Но авто по таким ценам буквально пара штук. Следующие ценники приближаются к $9.000, а стоимость наиболее дорогих экземпляров достигает едва ли не 16.000. И это за машины 2019-2020 годов. Причем у одного из автомобилей, который продают за цену, превышающую $13.000, указан пробег 33 тыс. км. С 2020 года!

Под капотами «Ларгусов» 1,6-литровые моторы мощностью 87 либо 106 л.с., восьмиклапанные и шестнадцатиклапанные соответственно. Оба более-менее надежны, но главное – хорошо изучены и могут быть отремонтированы едва ли не везде. Коробки передач, естественно, механические, они тоже служат долго, страдая при этом подвываниями и нечеткими ходами кулисы.

Все прекрасно знают, что Largus продается в виде не только фургона, но и универсала. В этом случае он способен возить и грузы, и людей. Правда, комфорт у машины из разряда «лучше плохо ехать, чем хорошо идти».

Renault Kangoo II / Mercedes-Benz Citan W415

Kangoo и его «родной брат» Citan тоже встречаются в цельнометаллическом исполнении, но редко. Сейчас в продаже всего две такие машины «проходного» возраста. Обе 2018 года. За Kangoo просят $13.600, за Citan – $16.900.

Остекленные варианты более распространены. Kangoo 2018-2019 г.в. стоят от 13.000 до 15.000, единственный Citan – $16.700. Такие машины очень универсальны и могут выступать в качестве альтернативы компактвэну, тем более что многие решения, использованные в салоне Kangoo, взяты из Scenic II. В общем, надо везти сзади троих пассажиров – везешь, они даже особо страдать не будут; надо загрузить по крышу – грузишь и ни в чем себе не отказываешь. Это еще и удобно делать с разных сторон, ведь боковые задние двери сдвижные.

Все машины в продаже – с полуторалитровыми дизельными двигателями К9К разных модификаций и механическими коробками передач. Просто, надежно, ресурсно. Но, пожалуй, это именно тот случай, когда проверить состояние вкладышей не помешает.

Dacia/Renault Dokker

Dokker «проходных» годов на нашем рынке представлен преимущественно автомобилями румынской марки Dacia. Абсолютное большинство машин – в пассажирском исполнении, среди них встретился лишь один «цельномет». Стоят от $12.000 до $15.750, самые дорогие экземпляры – в версии Stepaway с увеличенным клиренсом.

Интерьер «Доккера» заимствован у Logan второго поколения, в некоторых комплектациях для задних пассажиров предусмотрены откидные столики. Салон комфортным не назовешь, но жить можно. А можно просто сложить задний ряд и от души загрузить машину тем, что вам необходимо перевезти. Боковые двери здесь также сдвижные.

И мотор тот же самый, что и у Kangoo, – дизель К9К, работающий в связке с «механикой». К надежности никаких вопросов, запчастей достаточно, специалистов тоже.

Ford Tourneo Courier

Можно ли от управления «каблуком» получать удовольствие? Можно, если это Ford Tourneo Courier – так называется пассажирская версия, ну а фургончик именуется Transit Courier. Пассажирских вариантов «проходных» годов в продаже всего несколько штук, стоят они $10.900-13.900, а «цельнометов» и вовсе нет, но ведь никто не запрещает пригнать их самостоятельно.

«Курьеры» построены на базе Fiesta – отсюда и правильные повадки, естественно, со скидкой на увеличившуюся высоту. Все представленные в продаже «проходные» машины выпущены в 2018 году. Боковые двери сдвижные, но из-за того, что автомобили короткие, задние дверные проемы у них довольно узкие.

Под капотом продаваемых сегодня машин либо литровый EcoBoost мощностью 100 л.с., либо дизельные «полторашки» на 75 или 95 л.с. в зависимости от модификации. Литровый EcoBoost не самый плохой, но и далеко не лучший мотор. А вот полуторалитровый дизель можно смело рекомендовать к покупке, ведь это еще тот самый восьмиклапанник, являющийся практически полной копией французского DV6 и не доставляющий никаких проблем. Во всяком случае при адекватном пробеге. Коробки передач механические и тоже весьма надежны.

Peugeot Partner II / Citroёn Berlingo II

Эти «близнецы» тоже вполне доступны: машины 2018 г.в. стоят от $13.600 до $16.000. Более молодых вариантов этой генерации просто нет, потому что именно в 2018-м ей на смену пришло третье поколение, автомобили которого также представлены на нашем рынке, но стоят дороже – о них поговорим в другой раз.

Внешность машин второго поколения не самая привлекательная, зато салоны относительно комфортны и по-своему уютны. Как и полагается «каблукам», боковые двери сдвижные, а задний ряд откидывается вперед, освобождая пространство для грузов. Кстати, есть версии, где сзади три отдельных кресла, а на спинках передних сидений установлены откидные столики.

В природе существуют цельнометаллические модификации, но в продаже сейчас только пассажирские версии. Все представленные в объявлениях «Партнеры» 2018 года оснащены 1,6-литровыми дизельными двигателями и механическими коробками передач. Тот самый дизель DV6 максимально надежен и долговечен, МКПП также не доставляет «головняка». А вот единственный продаваемый сейчас Berlingo II – 2018 года, с 1,6-литровым бензиновым мотором под капотом. И вот тут, как говорится, будете проходить мимо – проходите.

Bердикт

Конечно, самым дешевым автомобилем для коммерческих нужд был и остается фургон Largus. Все остальные рассмотренные варианты пускай и являются доступными, но стоят дороже. Зато они преимущественно дизельные, причем с хорошими надежными моторами, поэтому, если найти «живую» машину, она не доставит серьезных проблем в ближайшей перспективе и позволит экономить на топливе.

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