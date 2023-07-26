Российского военного нашли повешенным после попадания в военную комендатуру «ЛНР» 1 26.07.2023, 11:28

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Это уже второй случай с «мобиками» из Иркутской области РФ.

Недалеко от села Червонопоповка в самопровозглашенной «Луганской народной республике» обнаружили тело мобилизованного со следами от петли на шее. Погибшим оказался 35-летний житель Иркутска Александр, которого забрали на войну в октябре 2022 года, пишут «Люди Байкала».

Мобилизованного искали родственники, он служил в 90-й танковой дивизии в подразделении «Шторм». По словам его брата Сергея, в марте Александр вместе с тремя сослуживцами оставил позиции, потому что им «стало скучно без дела сидеть в окопе». Военные уехали в оккупированный Александровск, сняли там квартиру и распивали алкоголь, где их задержали и увезли в комендатуру «ЛНР».

Мобилизованный находился там до 17 марта. За это время он несколько раз звонил брату с просьбой вызволить его. «Он буквально умолял: «Шевелитесь быстрее, я тут не выживу», — рассказал Сергей.

Александр сообщил, что в комендатуре его заставляли подписать бумаги о том, что он якобы взорвал гражданский автомобиль, а за отказ намекнули, что он может «стать без вести пропавшим или случайно погибнуть — зайти за угол и не вернуться». Мобилизованный ничего подписывать не стал, и его отпустили, но не отдали ни паспорт, ни военный билет.

Через три дня Александр позвонил Сергею, сказал, что снова попал в комендатуру и его ведут в неизвестном направлении. После этого связь пропала.

В середине мая семья мобилизованного получила извещение от Минобороны. В нем говорилось, что он погиб в конце марта возле поселка Червонопоповка, но «смерть не связана с исполнением обязанностей военной службы». В медицинском заключении указано, что военный скончался от «механической асфиксии от сдавливания органов шеи петлей».

Родственники решили вскрыть гроб перед похоронами и увидели на шее Александра борозду, характерную для удушения. Кроме того, у мобилизованного была порезана щека, а на руках виднелись кровоподтеки и ссадины. Это подтверждают фотографии тела, которые получило издание от семьи погибшего. Сергей заявил, что не верит в суицид брата и будет добиваться расследования его гибели.

Это уже второй случай гибели мобилизованного из Иркутской области в «ЛНР». В июне сообщалось, что в казарме военной комендатуры нашли повешенным Виктора Петрова.

Как именно он умер, достоверно не известно. Как рассказывала мать погибшего, они созванивались в вечер перед его смертью. Тогда Петров выпивал вместе с сослуживцем. Позже со слов последнего она узнала, что в тот вечер ее сын остался наедине со своим начальником — Александром Серговичем. Сослуживец мобилизованного ушел спать, а через 30-40 минут его разбудили и сказали, что Петров повесился.

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