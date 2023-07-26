Реальная инфляция для россиян с начала войны подбирается к 50% 26.07.2023, 11:30

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Инфляционная идиллия, которую рисует Росстат, разбилась вдребезги.

Инфляционная идиллия, которую рисует Росстат, позволяя правительству РФ отчитываться о росте цен ниже, чем в Европе, разбивается вдребезги, если условную «потребительскую корзину» заменить на набор товаров, реально покупаемых людьми, отмечает Finanz.

Индекс цен на повседневные товары, которые россияне ежедневно приобретают в магазинах, — включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства, одежду, — растет в разы быстрее официальной инфляции, выяснили эксперты «Ромира».

По их подсчетам, на конец июня 2023 года инфляция товаров категории FMCG составила 17% год к году, при том что официальный индекс потребительских цен вырос лишь на 3,25%.

С начала года, по оценке «Ромира», цены выросли на 16% - почти в 6 раз больше, чем утверждает Росстат (2,7%). Накопленным итогом с февраля 2022 года реальная инфляция для российских потребителей достигла 47%.

В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на основании 15 миллионов реальных покупок, совершенных жителями российских городов в 2008-23 гг.

C начала года, по оценкам «Ромира», цены растут на 1,5-4% каждый месяц. Обвальная девальвация рубля сулит дальнейший разгон инфляции: на 15-20% готовятся повысить цены поставщики электроники, гаджетов, бытовой техники и автомобилей, а также производители соков и газированных напитков.

ЦБ отвечает повышением ключевой ставки, и существует риск, что к концу года ее придется довести до 9,5-10% годовых, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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