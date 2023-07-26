Лукашенко по вызову Виктория Зубкова, planeta.press

26.07.2023, 11:41

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Диктатор поет в Кремле голосом Жириновского.

Лукашенко завершил визит в Россию. Белорусский диктатор прибыл в РФ вечером 22 июля. Изначально планировалось, что переговоры Путина и Александра Лукашенко состоятся в воскресенье, 23 июля, и пройдут в однодневном формате, однако российский президент на встрече сообщил, что их общение продолжится и в понедельник.

Конкретных договоренностей по итогам встречи не было, поскольку она проводилась для сверки часов и обмена мнениями, сообщил журналистам пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

По его словам, «перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера в первый раз встретились в Санкт-Петербурге».

«Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы «Вагнер», прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран», — добавил он.

В ответ на просьбу журналистов уточнить, были ли по итогам общения двух лидеров достигнуты какие-либо договоренности, Дмитрий Песков сказал: «Нет, не было цели достигнуть каких-либо договоренностей».

Лукашенко приехал по вызову с одной целью — чтобы Путин публично озвучил новую порцию угроз в адрес западного мира.

На встрече в Константиновском дворце белорусский диктатор заявил, что «очень много разговоров по частям принять Украину в НАТО».

По его словам, «они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше». Якобы «это плата за активное участие поляков в этой операции против, естественно, войск Российской Федерации».

«Нам, Владимир Владимирович, это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать», — заявил Лукашенко.

Он отметил, «если Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению Украины помощь и поддержку».

Это песня не нова. В марте 2014 года РФ официально предлагала Польше, Венгрии и Румынии заключить а-ля пакт Молотова — Риббентропа о разделе Украины. Глава ЛДПР Владимир Жириновский направил в польский МИД предложение провести референдумы в Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях с перспективой присоединения к Польше. Венгрии он предлагал взять под контроль украинское Закарпатье, а Румынии — Черновицкую область.

«Настало время, когда не только российские земли вернулись бы под российский флаг», — писал тогда Жириновский.

Предложение Вольфовича было высмеяно, и в ЛДПР начали оправдываться. «Центральная Украина в этом случае могла бы освободиться от излишней напряженности, связанной, главным образом, с несовместимостью населения территорий, вынужденно отчужденных Сталиным у Польши, Венгрии, Румынии в пользу СССР в силу стратегических реалий того времени», — заявили в партии.

Однако на эти территории у России были далекоидущие планы, которые в том числе озвучил тот же Владимир Жириновский. По его словам, «пришло время не только русские земли вернуть под русский флаг, что естественно, но и западные земли Украины… вернуть Польше, Венгрии и Румынии».

Идеи ЛДПР всегда были «барометром», с помощью которого Кремль оценивал общественное мнение, а Жириновский – его рупором.

В 2014 году Россию подняли на смех, но она муссирует тему по сей день. Чаще всего кремлевские нарративы озвучивает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска, например, сообщил он 21 июля на совещании президента РФ с постоянными членами Совбеза.

По его словам, «как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности — это так называемый Люблинский треугольник».

На том же совещании Путин рассказал историю Польши в собственной интерпретации, а также заявил, что польские лидеры «под натовским зонтиком» хотят напрямую вмешаться в конфликт в Украине и забрать западные области.

На встрече с Путиным Лукашенко запугивал Евросоюз и НАТО. «Нас начали напрягать вагнеровцы, — сказал он. — Просятся на запад: разрешите нам! Я говорю: вам зачем на запад, туда? Ну и втихую ‒ мы же контролируем, что происходит: ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них – неприемлемо. Они воевали под Артемовском (Бахмут — прим. ред.) и знают, откуда шла военная техника, и у них вот это внутри сидит: Жешув – это беда».

Однако белорусский диктатор заверил, «я их держу, как договорились, в центре Беларуси».

Путину необходимо выйти на переговоры с Западом по инициативе самого Запада. Он надеется на деэскалацию через эскалацию с учетом якобы неготовности Запада напрямую участвовать в войне.

На встрече Лукашенко и Путина был дан старт польско-литовской военно-информационной операции. Кремль планирует организовать провокацию в Польше с непрямым вовлечением ВС РФ, а также попытку создания «коридора» с Беларусью через Литву для активизации доктрины так называемого «союзного государства». Путин мечтает войти в 2024 на «военном триумфе» — с фактическим «сочленением» Беларуси и присоединением части Украины по модели ФРГ-ГДР.

Не успели в России сказать, «А и Б сидели на трубе», как в НАТО отреагировали. Госдепартамент США считает безответственными высказывания Лукашенко о ЧВК «Вагнер» и Польше.

«И повторю лишь следующее <…>: США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. <…> Наш альянс с Польшей прочен. Польша, конечно, является членом НАТО. И мы, если потребуется, будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Виктория Зубкова, planeta.press

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