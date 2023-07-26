В Крыму раздаются взрывы, кружат самолеты и вертолеты 2 26.07.2023, 11:46

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иллюстрационное фото

Что-то странное происходит в Красноперекопске, Севастополе и Балаклаве.

В Крыму раздаются взрывы и стрельба в среду, 26 июля. О «хлопках» сообщают в Красноперекопске, а в Севастополе и Балаклаве, кроме них, сообщают и о стрельбе и пусках ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».

Красноперекопск

В Красноперекопске сообщают о взрывах. Оккупанты подняли в небо авиацию.

«Что-то непонятное творится в Красноперекопске. Слышны взрывы, летают вертолеты и самолеты», - говорится в сообщении.

Севастополь и Балаклава

В Севастополе, по данным Telegram-канала, местные жители «тоже волнуются», потому что слышат непонятные взрывы.

«Что за хлопки?», - задаются риторическим вопросом в Telegram-канале ЧП/Севастополь.

Кроме того, в Балаклаве и Севастополе сообщают о звуках стрельбы и пусках ракет.

«10 минут назад жители Балаклавы слышали звуки, похожие на пуски ракет», - уточняет «Крымский ветер».

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