Политзаключенному Евгению Пропольскому добавили еще 1,5 года заключения 26.07.2023, 11:50

Евгений Пропольский

Более месяца от него нет вестей.

В суде Бобруйского района и города Бобруйска 3 мая 2023 года по новому уголовному делу осудили политзаключённого Евгения Пропольского. Судья Павел Картинин признал политзаключённого виновным по ст. 411 Уголовного кодекса («злостное неповиновение требованиям администрации колонии») и назначил ему в добавок к восьми годам колонии ещё полтора года заключения.

В конце мая его этапировали в колонию № 20 в город Мозырь, но с 14 июня от него не было ещё ни одной вести, сообщают правозащитники.

Евгений был задержан 29 сентября 2020. Лукашенковское телевидение показало его в своем ролике «МВД Беларуси идентифицирует администраторов анонимных чатов и участников протестов».

19 июля 2021 года политзаключённого осудили на 8 лет колонии по делу «участников чата». Его признали виновным по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (2подготовка к участию в массовых беспорядках в Минске»), а также ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 УК («подготовка к умышленному уничтожению либо повреждению имущества»).

На суде политзаключённый рассказал о пытках:

2Меня заставляли писать чистосердечное признание на имя начальника УСК. Мне угрожали, пытали – били моим электрошокером. Добровольно я не писал заявление. Потом у меня проблемы со здоровьем были: было плохо, кружилась голова, была отбита нога».

Срок Пропольского направили отбывать в бобруйскую колонию № 2. Известно, что с самого начала администрация колонии давила на него. По информации правозащитников, он провёл не менее 130 суток в штрафном изоляторе, а также на три месяца его отправляли в помещение камерного типа (ПКТ).

Кроме того, по инициативе администрации колонии против Пропольского возбудили уголовное дело за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения» (ст. 411 УК). Основанием для нового дела стали те же «нарушения» правил внутреннего распорядка (ПУР), за которые Евгений уже отбыл наказание в виде помещения в ШИЗО и ПКТ.

Согласно материалам дела, взыскания были выписаны за то, что Евгений «лежал на полу ШИЗО»; «в категорической форме отказался от уборки коридора интерната отряда, жилой секции, локальной площадки»; «отказался занять отведенное ему спальное место в жилой секции»; «не поздоровался при встрече с представителем администрации колонии».

Суд над Евгением проходил на выездном заседании в бобруйской колонии. Пропольский на суде свою вину не признал и подтвердил, что однажды лежал на полу камеры, но других нарушений не допускал. С наложенными на него дисциплинарными взысканиями в виде «суток2 в штрафном изоляторе он не согласен, но их не обжаловал.

3 мая 2023 года судья Павел Картинин признал политзаключённого виновным по ст. 411 Уголовного кодекса и назначил ему в добавок к восьми годам колонии ещё полтора года лишения свободы.

С учётом отбытого срока и нового приговора на начало мая Евгению оставалось отбыть в заключении пять лет и шесть месяцев.

Евгений новый приговор не обжаловал, поэтому уже в конце мая его перевели в мозырьскую колонию № 20. По информации правозащитников, с 14 июня от него не было никаких вестей.

Поддержите Евгения открытками, письмами и телеграммами: ИК № 20, 247755, Гомельская обл., Мозырьский р-н, Михалковский сельсовет, 70 Евгений Владимирович Пропольский.

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