Кому после 31 июля придется получать разрешение на работу в Польше? 26.07.2023, 11:57

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«Продления» заканчиваются.

После 31 июля теряют силу все продлённые из-за ковида документы. Чем это грозит тем, кто приехал по визе PBH (истекающей или уже истекшей), ещё не получил вид на жительство и работает по трудовому или гражданско-правовому договору в Польше?

Телеграм-канал Dzik Pic приводит комментарий специалиста по миграционным вопросам Дарьи Гришанович:

Легально ли моё пребывание в стране в этот период?

- Начнём с того, что каждый иностранец в Польше обязан иметь действующие документы, которые разрешают ему пребывание в стране.

Однако если ваша виза закончилась, а вы подали заявление до 31 июля 2023 года, ваше пребывание будет считаться легальным до получения решения о ВНЖ, на основании части 1 п. 2 ст. 108 Закона «Об иностранцах».

В этот период можно ездить за границу и возвращаться назад?

Нет, вы находитесь в Польше на основании печати в паспорте, подтверждающей подачу на ВНЖ (или иного документа, подтверждающего подачу на ВНЖ). Если вы решаете покинуть территорию Польши, то въехать обратно вы не сможете без актуальной визы. Ваше пребывание в этот период на территории другой страны ЕС без действующей визы также будет незаконным.

Даже с (ещё неделю действующей) продлённой визой путешествовать рискованно, хотя формально запрета нет.

А работать в период между окончанием визы и децизией легально?

Увы, возможность легального нахождения не равна разрешению на работу. В соответствии с частью 1 п. 12б ст. 87 Закона «О содействии занятости и институтах рынка труда» белoрус имеет право выполнять работу в Польше при соблюдении двух условий:

- У него есть декларация о поручении выполнения работы иностранцу, внесённая в реестр Управления по делам труда или разрешение на работу, зарегистрированное в Воеводском Управлении;

- Он подал до 31 июля 2023 года заявления на получение ВНЖ в Польше, а непосредственно перед этим имел право выполнять работу на территории страны.

Например, виза PBH позволяла работать без каких-либо дополнительных документов, но она закончилась в период ожидания ВНЖ. В этом случае с 31 июля (или с даты истечения визы) вы теряете свободный доступ к рынку труда, т.е. не имеете права выполнять работу без дополнительных разрешений. Поэтому ваш работодатель обязан получить для вас разрешение на работу или декларацию о поручении выполнения работы иностранцу для легального продолжения работы в Польше.

К слову, работать легально вы сможете именно с момента получения децизии, а не карты побыту. Мало того, если вы получили карту побыту, но не забрали децизию, это не даёт вам автоматического права на работу.

Но это не касается тех, кто априори имеет свободный доступ к рынку труда: обладателей карт поляка, студентов очного отделения польского вуза, граждан Украины. Они не должны иметь разрешений для выполнения работы в Польше.

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