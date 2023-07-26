Видеофакт: HIMARS ракетой GMLRS уничтожает российский ЗРК «Бук-М» 26.07.2023, 12:05

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Удар был нанесен в районе населенного пункта Гусарка в Запорожской области.

Украинский экипаж американской РСЗО «HIMARS» ракетой GMLRS уничтожил российский ЗРК «Бук-М» в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Украинский РСЗО «HIMARS» ракетами GMLRS уничтожает российский ЗРК «Бук-М» в районе населенного пункта Гусарка в Запорожской области», - говорится в комментарии к видео.

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